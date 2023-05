Kaiseraugst: «Liebrüti-Schläger» blitzt vor Bundesgericht ab

Eine Gruppe Jugendlicher stand ihm mutmasslich im Weg, daraufhin kam es zunächst zu einem verbalen Konflikt, der schliesslich in Gewalt eskalierte.

Blutspuren zeigen vom Angriff im Liebrütiquartier am 13. Januar 2023. Ein 57-jähriger Mann wurde vor einem Wohnblock zusammengeschlagen, als er mit seinem Hund Gassi gehen wollte.

Woran sich der Konflikt am Abend des 13. Januar entzündete, ist noch immer nicht restlos geklärt. Gemäss der damaligen Meldung der Polizei versperrten mehrere Jugendliche einem 57-Jährigen den Weg, als dieser mit seinem Hund seinen Wohnblock im Liebrütiquartier in Kaiseraugst verliess. Der zunächst verbale Konflikt eskalierte in rohe Gewalt. Einer der jungen Männer ist nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg «ausgerastet», schlug dem Mann mehrfach mit maximaler Kraft ins Gesicht und brachte ihn zu Boden. Schliesslich habe er ihn «mehrmals mit dem Fuss mit voller Kraft gegen den Kopf getreten».