Luzern: «Dr. Brown mit seinem DeLorean» wartet auf euch an der Luga

An der Luga auf der Luzerner Allmend, die am Freitag eröffnet wird, gibt es über 200 Veranstaltungen und 450 Ausstellungen. Ein Highlight ist der DeLorean aus dem Film «Zurück in die Zukunft».

1 / 8 An der Luga erwartet die Besuchenden «Moviecars und Cosplay» eine der sieben Sonderausstellungen. Ein Highlight ist die Zeitmaschine DeLorean aus «Zurück in die Zukunft». Laura Brosi Auch bei der Sonderausstellung «Moviecars und Cosplay» wird der Cadillac aus «Ghostbusters» gezeigt. Laura Brosi In einigen Filmrequisiten darf man bei der Ausstellung auch Probe sitzen und natürlich Fotos machen. Laura Brosi

Darum gehts Dieses Jahr erwarten die Besuchenden an der Luga 450 Aussteller und über 200 Veranstaltungen vom 28. April bis zum 7. Mai.

Auf der Luzerner Allmend wird unter anderem an der Sonderausstellung «Moviecars und Cosplay» die Zeitmaschine DeLorean aus «Zurück in die Zukunft» ausgestellt.

«Harry Potter»-Fans können bei der Sonderausstellung ihre eigenen Zauberstäbe basteln.

Bei der Sonderausstellung «Jugend – die beste Generation» wird eine Riesenkugelbahn gebaut und die Pfadi gibt mit der Jubla Einblick in das Thema Dschungel.

Die Luga hält auch dieses Jahr viele Ausstellungen für Besuchende bereit: Mit über 200 Veranstaltungen und 450 Ausstellern verwandelt sie vom Freitag bis zum 7. Mai die Luzerner Allmend in die Zentralschweizer Frühlingsmesse. 20 Minuten hat zwei von sieben Sonderausstellungen näher ins Visier genommen.

Zeitmaschine DeLorean aus «Zurück in die Zukunft» an der Luga

An der Sonderausstellung «Moviecars und Cosplay» werden besondere Filmrequisiten ausgestellt: So etwa der Cadillac aus den Filmen «Ghostbusters», der Geländewagen aus dem ersten «Jurassic Park» und der Sportwagen DeLorean, der für den Film «Zurück in die Zukunft» zu einer Zeitmaschine umgebaut wurde. Bei einigen Ausstellungsstücken dürfen Besuchende auch Probe sitzen.

Julia Schmucki, Mitorganisatorin der Sonderschau, sagt: «Damit sprechen wir alle an, die Freude an Filmen oder Autos haben.» Laut Schmucki freuen sich Eltern und Kinder über diese Requisiten und manchmal sei fast unklar, wer nun das Kind in der Familie sei: «An einer anderen Ausstellung hatte der Vater mehr Freude als das Kind, weil die Filme aus der Jugendzeit des Vaters stammen.»

Wo findet man dich dieses Jahr an der Luga? Bei den neuen Sonderausstellungen. Beim DeLorean oder den anderen Filmautos. Mich findet man bei den Cosplayern. Das Fussball-Dart wird von mir besetzt. Ich bin irgendwo am Mitbasteln. Mein Ziel an der Luga sind die Essensstände. Auf der Achterbaaaaaahn! Bei mir zu Hause oder sonst irgendwo, aber nicht an der Luga.

Cosplay als Vorgeschmack auf eine der ersten Luzerner Comic Conventions

Mit einem Nerdy Flohmarkt, einem Cosplaytreffen, einem Contest und mit bekannten Schweizer Cosplayern gibt die Luga mit der Sonderausstellung einen Vorgeschmack auf eine der ersten Luzerner Comic Conventions am 17. und 18. Juni. «Wir wollen den Besuchenden Cosplay näherbringen», sagt Schmucki dazu.

Neben «The Swiss Witcher» und «Cosphilia» werden am kommenden Samstag über 100 weitere Cosplayer und Gruppen erwartet. Jeden Tag werden verschiedene Cosplayer an der Luga präsentiert. «‹Harry Potter›-Fans können zum Beispiel eigenhändig Zauberstäbe basteln und diese danach mit nach Hause nehmen oder es stehen diverse Kostüme bereit, die Besucher anprobieren – und damit Fotos machen lassen können», so Schmucki weiter.

Pfadilager im Dschungel und Fussball-Dart

An der Sonderausstellung «Jugend» bieten die Pfadi und Jubla Luzern Outdoor-Erlebnisse zum Thema Dschungel an. Dort wird gebrätelt, gebastelt und gespielt. «Am Stand in der Halle 2 warten ein Escape Game, Tüfteln an einer Kugelbahn, Mocktails sowie Tipps und Infos auf die Familien», erzählt Ursula Weber von Infoklick.

Und weiter erklärt Weber: «Für Ballbegeisterte aller Altersgruppen gibt es ein drei Meter hohes Fussball-Dart mit Pokalen für Gewinnende.» Die Sonderschau ist laut Weber die Zusammenarbeit mehrerer lokaler Organisationen und eine Plattform für die junge Generation.

