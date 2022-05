«Kumm o & Trau di»: Liechtenstein lädt zum ersten Pride-Festival in seiner Geschichte

In Schaan (LI) findet am 11. Juni die erste Pride in der Geschichte Liechtensteins statt.

Was in anderen Städten und Ländern seit Jahren Tradition hat, fehlte in Liechtenstein bis jetzt: Ein Pride Festival.

In der Liechtensteiner Gemeinde Schaan wird es am Wochenende vom 11. Juni «laut» und «bunt» zu- und hergehen, wenn es nach den Organisatoren des ersten Pride Festivals in der Geschichte des Fürstentums geht. Was in anderen Ländern schon seit Jahren und Jahrzehnten Tradition hat, fehlte bislang im kleinen Land. Die Veranstaltung findet unter dem Motto «Kumm o & Trau di» statt.