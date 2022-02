News-Scout sucht ihr Bett – Lieferant bleibt nachts im Schnee stecken und stellt Bett auf die Strasse

Das gekaufte Bett von News-Scout Mirjam wurde mitten in der Nacht aus dem Transporter geladen und an den Strassenrand gestellt.

News-Scout Mirjam und ihr Partner haben sich für ihr neues Zuhause in Strada GR ein neues Boxspringbett auf Tutti.ch gekauft. Da der Verkäufer des Bettes gerade am Zügeln war, bot sein Zügelunternehmen an, das Bett von Schaffhausen nach Graubünden zu transportieren. Dieses Angebot nahm Mirjam gerne an und wollte ihren Partner damit überraschen.