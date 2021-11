Stadt Zürich – Lieferdienst steht sonntags still

In den Zürcher Stadtkreisen 1 bis 5 sowie auch 8 und 9 wurde der Einkauf mit Stash einfacher. Das Start-up liefert Produkte des täglichen Bedarfs laut Versprechen in unter zehn Minuten bis zur Haustüre. Am Sonntag war dieser Dienst besonders gefragt, konnte doch von Chips über Züri-Säcken bis zu Kondomen so ziemlich alles bestellt werden. Der Lebensmittelkurier plante gar, sein Angebot aufs ganze Stadtgebiet auszudehnen. Wie der Chef des Unternehmens, Benno Burkhardt, kürzlich in einer Mail an die Kundinnen und Kunden mitteilte, muss Stash den Betrieb am Sonntag jetzt aber einstellen.