Knappheit beim Weihnachtsgeschäft : Lieferengpässe – diese Online-Artikel kommen erst nach Weihnachten an

Immer mehr Leute bestellen ihre Weihnachtsgeschenke bequem übers Internet nach Hause. Bei gängigen Onlinehändlern herrscht aus diesem Grund kurz vor Weihnachten Ausnahmezustand.

Da dieses Jahr die Leute weniger in die Ferien oder ins Restaurant gehen konnten, glaubt Alex Hämmerli, dass in vielen Haushalten für die Festtage mehr Budget vorhanden ist. Dieses Geld wird für Produkte wie zum Beispiel Davoser Schlitten und das in der Schweiz hergestellte Brettspiel «Brändi Dog» ausgegeben. Trotz Lieferengpass sind diese Waren aber grundsätzlich erhältlich. Anders sieht es aus bei den Konsolen, wie die Playstation 5 und Xbox Series X, oder Grafikkarten mit den RTX-3080-Chips. Bei Galaxus und Digitec sind diese Produkte, wenn überhaupt mal an Lager, innert einer halben Stunde wieder komplett ausverkauft.