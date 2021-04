Das Impfzentrum des Kantons Luzern in der Messe Allmend. Die Verzögerung bei der Impfstofflieferung habe allerdings einen Einfluss, was das Impfen der zusätzlichen 10'000 Personen bis Ende April anbelangt, teilte der Kanton Luzern am Montag weiter mit. «Es ist gegenwärtig noch unklar, wie viele zusätzliche Impfungen effektiv möglich sein werden, solange nicht bekannt ist, ob und wann wie viele Moderna-Impfdosen im Kanton Luzern eintreffen. Sollte bis Ende dieser Woche keine Lieferung erfolgen, dann müssten zudem die für nächste Woche geplanten Impfungen verschoben werden.»

Der Kanton Luzern hat letzte Woche eine Lieferung von gut 16’000 Moderna-Impfdosen erwartet. «Am Freitag hat das BAG die Kantone dann informiert, dass es aufgrund von Problemen seitens des Impfstoffherstellers zu Verzögerungen bei der erwarteten Lieferung von schweizweit 350’000 Dosen kommt», teilte der Kanton Luzern am Montag mit. Der Hauptteil der Lieferung (280’000 Impfdosen) erfolge gemäss Angaben des BAG mit einer Woche Verzögerung, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine Teillieferung von 70’000 Moderna-Impfdosen werde die Schweiz kurzfristig erhalten, dem Kanton Luzern stünden von dieser Teillieferung aber keine Impfdosen zur Verfügung.

«Kantonaler Impfvorrat reicht bis Sonntagabend»

Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf kritisiert nun den Bund: «Die Situation bleibt für die Kantone, welche für die Verimpfungen zuständig sind, höchst anspruchsvoll. Ich erwarte vom Bund, dass eine höhere Verlässlichkeit bei der Beschaffung der Impfstoffe sichergestellt wird. Dies umso mehr, als dass uns der Bund am letzten Donnerstag aufgefordert hat, die Impfvorräte für die Zweitimpfungen abzubauen.» Sämtlicher Impfstoff, den der Kanton Luzern erhalte, werde deshalb neu so rasch als möglich verimpft, damit die impfwillige Bevölkerung vor Covid-19 schnellstmöglich geschützt werden könne. Der Kanton Luzern macht gegenwärtig – wie vom BAG neu empfohlen – nur noch minimale Rückstellungen für die zweiten Impfungen.



Die Verzögerungen bei der Impfstoffbeschaffung habe keine Konsequenzen für den Impfstart in den rund 40 ausgewählten Arztpraxen im Kanton Luzern. Sie erhalten am Montag erstmals die bestellten Impfdosen, sodass mit den Impfungen begonnen werden kann, teilte der Kanton mit. Ältere Personen und chronisch kranke Personen mit höchstem Risiko, die sich nicht in ein kantonales Impfzentrum begeben können oder möchten, können damit durch die Hausärztin oder den Hausarzt geimpft werden.