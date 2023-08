F-35A: Schweiz drohen hohe Zusatzkosten

Das Parlament hat am 15. September vergangenen Jahres den Verpflichtungskredit für den Kauf von Kampfflugzeugen genehmigt. Die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A ist damit auch vertraglich beschlossen. Und auch das Stimmvolk wird nicht über die Beschaffung der Jets abstimmen können. Der Beschaffungsvertrag über den Kauf der 36 F-35A beläuft sich auf 6,035 Milliarden Franken. Normalerweise müssen Hersteller von Rüstungsgütern eine sogenannte Konventionalstrafe zahlen, wenn es zu Lieferverzögerungen kommt. Das sei laut den Zeitungen der Tamedia bereits bei der Beschaffung der Cobra-Minenwerfer von der Ruag der Fall gewesen. Der Schweizer Rüstungskonzern musste damals 726’000 Franken an den Bund zahlen. Auch bei Aufklärungsdrohnen und Duro-Transportern hätten die Hersteller jeweils eine Konventionalstrafe bezahlen müssen.

F/A-18-Jets müssten weiter betrieben werden

Anders sieht es offenbar bei den F-35A-Jets aus, wie die Tamedia-Zeitungen in ihrer Recherche herausgefunden haben. «Der Beschaffungsvertrag für die Schweizer F-35A ist ein Vertrag zwischen der schweizerischen und der amerikanischen Regierung. Er beinhaltet, wie es in solchen Verträgen üblich ist, keine Konventionalstrafe», teilt das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) mit. Komme es also zu einer Lieferverzögerung, könnten Zusatzkosten in Milliardenhöhe auf die Schweiz zukommen, heisst es im Bericht weiter. Dies, weil dann die alternden F/A-18-Jets weiter betrieben werden müssten.



Viele dieser Flieger hätten bereits Risse. Vor einigen Jahren schätzte das Verteidigungsdepartement VBS die Kosten auf 800 Millionen bis 1,75 Milliarden Franken, würde man die F/A-18 bis 2035 weiter betreiben. Heute könnten sich die Preise aber stark verändert haben.