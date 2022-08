Raketen mit hoher Reichweite : Liefern USA trotz Weltkrieg-Warnung Super-Raketen an Ukraine?

HARM-Raketen zielen auf feindliche Radarstellungen

Die USA könnten jedoch mehr Waffen an die Ukraine liefern, als Washington öffentlich bekannt gibt. Das schreibt das US-Magazin « Politico ». So habe ein hochrangiger Vertreter des Pentagons am vergangenen Freitag bei einem Briefing eingeräumt, dass die USA HARM-Raketen an die Ukraine geliefert haben, ohne dies öffentlich bekannt zu geben. «Als wir die erste Lieferung von HARM-Raketen ankündigten, war die Art und Weise, wie wir sie in der Ankündigung charakterisierten, nicht spezifisch. Wir beschrieben, dass wir eine Anti-Radar-Fähigkeit bereitstellen», sagte der Beamte gegenüber «Politico» weiter. Die AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) ist eine taktische Luft-Boden-Antistrahlungsrakete, die auf elektronische Übertragungen von Boden-Luft-Radarsystemen abzielt.

Raketen mit 300 Kilometern Reichweite

Sorge um weitere Eskalation am Unabhängigkeitstag

Kurz vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag haben die USA vor verstärkten russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur und Regierungsgebäude in den nächsten Tagen in der Ukraine gewarnt. Die US-Botschaft in Kiew rief alle US-Bürger am Dienstag auf, «die Ukraine umgehend zu verlassen» – unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Landverbindungen. Die Ukraine begeht am Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag, zugleich sind es am Mittwoch genau sechs Monate seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte am Wochenende gewarnt, dass Russland in dieser Woche «etwas besonders Widerwärtiges und Gewalttätiges unternehmen könnte». In der Stadt Kiew wurden alle öffentlichen Zusammenkünfte untersagt, in der zweitgrössten Stadt Charkiw im Nordosten wurde eine Ausgangssperre verhängt.