Wauwil LU – Lieferwagen demoliert Barriere, Zugfahrer kann Crash knapp verhindern

Glück gehabt: Ein Zug in Wauwil LU konnte gerade noch bremsen und so einen Crash mit einem Lieferwagen verhindern.

Die SBB gibt an, dass nie eine Gefahr für die Kundinnen und Kunden bestanden habe.

Ein Lieferwagen hat eine Barriere bei einem Bahnübergang in Wauwil LU beschädigt.

Ein Zug der SBB ist in Wauwil LU beinahe mit einem Lieferwagen kollidiert. Ein News-Scout hat den Vorfall beobachtet, die SBB und die Kantonspolizei Luzern bestätigen den Vorfall gegenüber 20 Minuten.

Zug bremst abrupt ab

Der News-Scout befand sich beim Bahnhof in Wauwil, als ein Zug vorbeifuhr und abrupt abbremsen musste. Er sprach gegenüber der Redaktion von einer Vollbremsung, was die SBB allerdings nicht bestätigte. Da dies Gegenstand der Abklärung sei, könne man dazu keine Angaben machen, so die SBB auf Anfrage der Redaktion.