Villmergen: Lieferwagen fährt Kalb und Kuh an – beide Tiere sterben noch vor Ort

Bei einem Unfall in Villmergen wurde ein Kalb und eine Kuh getötet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, fuhr ein Lieferwagenfahrer mit seinem Anhänger in der Nacht auf Dienstag auf der Bünztalstrasse von Richtung Villmergen kommend in Richtung Dintikon. Auf Höhe der Verzweigung zur Villmergerstrasse befand sich eine Herde Kühe auf der Strasse.