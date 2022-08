Innenstadt von Brüssel : Lieferwagen fährt mit hohem Tempo in Strassencafé – mehrere Verletzte

Ein Kleinlaster raste am Freitag in der Brüsseler City in ein Strassencafé. Der Mann am Steuer beging Fahrerflucht – ob es sich um einen Anschlag handelt ist noch völlig unklar.