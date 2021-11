Aesch LU : Lieferwagen kippt bei Dreifach-Crash um – vier Personen im Spital

Ein Lieferwagen verursachte kurz nach 14 Uhr in Aesch einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Kleinlaster kippte dabei um, der Lenker musste ins Spital geflogen werden. Auch drei Insassen der anderen Autos wurden beim Crash verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse in Aesch.

Es geschah am Donnerstag kurz vor 14.10 Uhr: Der Lenker eines Lieferwagens, der aus Richtung Schongau kam, streifte ein am Stoppbalken stehendes Fahrzeug und krachte mit einem Beleuchtungskandelaber sowie mit einem auf der Hauptstrasse stehenden Auto zusammen. Danach kippte der Lieferwagen zur Seite.

Der 65-jährige Fahrer des Lieferwagens musste durch einen Rettungshelikopter der Air Alpine Ambulance in ein Spital geflogen werden, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Drei Personen, die sich in den beiden anderen Fahrzeugen aufhielten, wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Spital gefahren.