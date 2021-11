Genfergasse : Lieferwagen touchiert in Berner Innenstadt Polizeiauto

Ein Lastwagen eines Grosshändlers touchiert am Freitag beim Manövrieren einen Kleinbus der Kantonspolizei Bern. Verletzt wurde niemand.

Unfallort ist die Genfergasse in Bern.

Zum Vorfall kam es am Freitagnachmittag.

Ein Lieferwagen eines bekannten Grosshändlers ist am Freitagnachmittag in der Berner Innenstadt mit einem stehenden Kleinbus der Kantonspolizei kollidiert. Der Unfall ereignete sich in der Genfergasse. «Der Bus war dort kurzfristig parkiert aufgrund eines Einsatzes, zu dem zwei Polizisten ausgerückt waren», sagt die Polizei auf Anfrage von 20 Minuten.