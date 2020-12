Vétroz VS : Lieferwagen kollidiert mit Lokomotive – 21-Jähriger verletzt

In der Industriezone bei Vétroz VS kollidierte am Dienstag ein Lieferwagen mit einer Lokomotive. Der Chauffeur des Lieferwagens zog sich leichte Verletzung zu.

1 / 14 Vétroz, 15. Dezember: Bei einer Kollision mit einer Lokomotive wurde der Fahrer eines Lieferwagens leicht verletzt. Kapo VS Crans-Montana, 8. Dezember: Ein Lawinenniedergang im Gebiet Col des Outannes forderte ein Todesopfer. Kapo VS Conthey, 7. November: Ein Junglenker wurde innerorts mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.(Symbolbild) BZ

Der Unfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr in der Industriezone von Vétroz VS. Beim Überqueren des Bahnüberganges kollidierte der Lieferwagen mit einer herannahenden Lokomotive mit angehängtem Güterwagon. Der Bahnübergang des Nebengleises in der Industriezone ist mit einem Andreaskreuz signalisiert.

Bei der Kollision zog sich der Lenker des Lieferwagens – ein 21-jähriger Portugiese mit Wohnsitz im Mittelwallis – leichte Verletzungen zu. Zur Kontrolle ist er ins Spital Sitten eingeliefert worden.

Gegen 18:00 Uhr konnte der Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Ermittlungen der Kantonspolizei zum Unfallhergang sind eingeleitet.