In Däniken SO ist es zu einer Kollision zwischen zwei Lieferwagen gekommen.

In Däniken SO waren am Freitag zwei Lieferwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Gegen 14.20 Uhr war ein Lieferwagenfahrer am Freitag auf der Löchlistrasse in Richtung Däniken SO unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Dort kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, der einen Anhänger dabei hatte.