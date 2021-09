Auf A1 bei Spreitenbach AG – Lieferwagen prallt beinahe ungebremst in Mercedes – 1 Person schwer verletzt

Auf der A1 bei Spreitenbach AG ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall. Um 22.45 Uhr fuhr ein Fahrer eines Lieferwagens auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Zürich. Dabei übersah der 30-Jährige, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Beinahe ungebremst prallte der Lieferwagen hinten in den vor ihm befindlichen Mercedes. Durch die wuchtige Kollision wurde dieser noch gegen das Auto davor geschoben, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.