Triengen LU

Lieferwagen reisst riesiges Loch in Garage

Bei einem Verkehrsunfall in Triengen LU wurde ein Lieferwegen gegen eine Garage geschleudert. Jetzt klafft dort ein grosses Loch.

Am Mittwochmorgen wollte ein 26-jähriger Mann mit einem Lieferwagen in Triengen die Mühlegasse von der Neuhusstrasse in Richtung Gislermatte zu überqueren. Gleichzeitig näherte sich auf der vortrittsberechtigten Mühlegasse von Winikon her eine 56-jährige Autofahrerin, die Richtung Triengen unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zu einer massiven frontal-seitlichen Kollision, teilte die Luzerner Polizei mit. Durch die Kollision wurde der Lieferwagen abgetrieben und prallte in die Garagenbox der Liegenschaft Mühlegasse 12. In der Garagenbox wurde dadurch ein Roller beschädigt.



Beim Unfall wurden der Lieferwagenfahrer und die Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 52 000 Franken. Zur Fahrbahnreinigung stand die Regiowehr Triengen im Einsatz.