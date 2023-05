Oberegg: Tödlicher Unfall mit Lieferwagen

Am Mittwochabend war ein Lieferwagen auf der Obereggerstrasse mit drei Insassen von Oberegg AI herkommend in Richtung Büriswilen unterwegs. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Donnerstag mitteilte, kam der Lieferwagen auf Höhe der Liegenschaft Nr. 36 aus noch nicht geklärten Gründen von der Strasse ab, stürzte das steile rechte Wiesenbord hinunter, überschlug sich mehrere Male und kam in einem Bachbett zum Stillstand.