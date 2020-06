Kanton Solothurn

Lieferwagen stürzt über Leitplanke und landet auf falscher Autobahnseite

Auf der Autobahn A1, kurz vor der Verzweigung Härkingen in Richtung Bern, hat sich am Samstagabend ein Selbstunfall mit einem Lieferwagen ereignet. Auf dem zweiten Überholstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, kam das Gefährt schliesslich zum Stillstand.

Am Samstag, 6. Juni 2020, um 17.40 Uhr, war ein Lieferwagenlenker auf der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Härkingen verlor er aus derzeit noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug.

