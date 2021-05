Ausgelaufene Farbe färbt Strasse in St. Gallen weiss

Am Donnerstagmorgen ist es beim Oberen Graben in der Stadt St. Gallen zu einem Unglück gekommen. Ein Lieferwagen verlor in der Kurve 21 Eimer mit weisser Farbe. Die Eimer drückten in der Kurve auf den Seitenladen, der aufgrund einer nicht ordnungsgemässen Sicherung dem Gewicht nicht standhielt. In der Folge wurde die Strasse weiss gefärbt. Mittlerweile ist die Feuerwehr mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. «Ein Grossteil der Fahrbahn wurde weiss gefärbt», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Keine Gewässerverschmutzung

Nach ersten Erkenntnissen sei die ausgelaufene Farbe nicht umweltschädlich. «Zur Sicherheit wurden alle Schächte abgedeckt», so Widmer. Die Berufsfeuerwehr dichtete die Abwasserschächte so schnell wie möglich ab, damit so wenig Farbe wie möglich in die Kanalisation gelang. Die Farbe musste anschliessend in einer aufwändigen Reinigungsaktion aufgesaugt werden. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen heisst, ist es zu keiner Gewässerverschmutzung gekommen.