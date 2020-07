Büchel SG

Lieferwagen voller Diebesgut und Chauffeur stellt sich dumm

Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) kontrollierten in Büchel SG kürzlich einen Rumänischen Lieferwagen. Dabei wurden diverse Pakete mit Diebesgut gefunden.

Der rumänische Lieferwagen wollte am 16. Juli von der Schweiz nach Österreich ausreisen, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Dabei wurde er von Mitarbeitenden der EZV kontrolliert. Sie stiessen in der Folge auf mehrere Pakete mit Rasierklingen, Parfüm, Schuhen, Kleidern, Taschen und Kosmetikartikeln.

Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befindet sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So wird die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.