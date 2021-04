Langnau am Albis ZH : Schwer verletzter Lieferwagenfahrer (55) wird erst am nächsten Morgen gefunden

Im Kanton Zürich hat sich ein Mann bei einem Autounfall am Freitagabend schwere Verletzungen zugezogen. Erst am Samstag wurde ein Passant auf ihn aufmerksam.

Der Unfall ereignete sich in Langnau am Albis ZH.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lieferwagen ist am Freitagabend in Langnau am Albis ein 55-jähriger Mann schwer verletzt und erst am Samstagmorgen (24.4.2021) durch Passanten aufgefunden worden. Das schreibt die Kanzonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.