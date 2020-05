Adliswil ZH

Lieferwagenfahrer verletzt Töfffahrer nach Streit

Ein 55-Jähriger hat bei einer Tankstelle in Adliswil einen 45-Jährigen angegriffen. Zuvor soll es auf der Strasse zu einer nonverbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Er soll bei einer Tankstelle an der Zürichstrasse in Adliswil einen 45-jährigen Konrahenten mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben.

Wie es in der Mitteilung heisst, hielt der Motorradlenker bei einer Tankstelle an der Zürichstrasse in Adliswil und begab sich in den Shop. Als er gegen 13 Uhr das Geschäft verliess, wurde er vom Lenker des Lieferwagens mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.