Oberdorf SO : Lieferwagenlenker verliert Kontrolle über Fahrzeug

In Oberdorf verunfallte in der Nacht auf Sonntag ein Lieferwagen. Der Einsatz der Polizei und Rettungsdienste dauerte mehrere Stunden.

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Oberdorf ein Selbstunfall mit einem Lieferwagen.

Bei der Alarmzentrale in Solothurn ging am Sonntagmorgen, kurz nach 1.50 Uhr, die Meldung eines verunfallten Lieferwagens in Oberdorf ein. Der Lenker verlor aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lieferwagen kippte auf die linke Seite und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. «Beim Selbstunfall verletzte sich eine Person, die mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert werden musste», schreibt die Kapo Solothurn in der Unfallmeldung. Die Bergung des Fahrzeuges sowie die Instandsetzung der Strasse dauerte mehrere Stunden.