Verzasca TI : Liegen Leichen und Reichtümer auf dem Grund des entleerten Verzasca-Stausees?

Vor 56 Jahren wurde die Verzasca-Staumauer gebaut, jetzt wurde der See dahinter vollständig entleert. Dadurch sollen nun jahrzehntelang verdeckte Geheimnisse freigelegt worden sein.

Der See hinter der Staumauer ist weg, da sind jetzt aber Gerüchte und Legenden.

Der See hinter dem Verzasca-Staudamm wurde vollständig abgelassen.

Vor 56 Jahren wurde der Verzasca-Staudamm fertiggestellt. Es entstand der Vognorno-See, der seither 1,68 Quadratkilometer Land bedeckt. Anfang Jahr wurde der See vollständig entleert. Und offenbar hat das nicht nur die bisher gefluteten Weinterrassen wieder zum Vorschein gebracht, sondern auch Gerüchte und Legenden, wie « Tio/20 Minuti » berichtet.

Makabres Geheimnis aufgedeckt?

So kursierte jüngst das Gerücht, dass auf dem Grund des Sees – ähnlich wie bei einer grossen Friedhofsräumung – zahlreiche Skelette gefunden wurden. «Acht Leichen», so die Meldung, die die Redaktion von Tio.ch Ende Januar erreichte. Sie fragte bei der Kantonspolizei nach und diese dementierte diese «Fake News» kategorisch: «Es wurden keine Leichen gefunden», hiess es beim Kommunikationsdienst lapidar.

Reichtum im Grund des Sees?

Ein weiteres Gerücht gestaltet sich etwas heiterer, wenn auch immer noch besorgniserregend. Das Becken würde nicht nur Touristen und Touristinnen, sondern auch einige Goldgräber anziehen. Die Durchsuchungsaktionen würden nachts stattfinden, fernab von neugierigen Blicken. Wer weiss, vielleicht taucht aus dem Schlamm, der sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt hat, der Brocken Gold auf, der einem Leben die entscheidende Wende gibt. Oder, was wahrscheinlicher ist, eine peinliche Verletzung.

Die Beschreibungen, dass nächtlich Schürfer im Goldrausch auf dem Grund des Sees nach Reichtum suchen würden, sind der Geschäftsleitung des Unternehmens, die den Stausee verwaltet, völlig neu: «Ich kann nur sagen, dass es nicht zu unseren Aufgaben gehört, den Boden des Stausees zu überwachen», sagt Andrea Papina, Direktor der Verzasca SA. «Wir möchten jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass wir auf keinen Fall empfehlen, am Seeufer entlang und zum Grund hinunter zu gehen, da dies gefährlich und rutschig ist.» Das gelte umso mehr nach den jüngsten Regenfällen .

Gold könnte vorhanden sein, aber…

Könnte in der Legende vom Goldvorkommen nicht auch ein Fünkchen Wahrheit stecken? Auf die Frage, ob es im Verzasca-Fluss Spuren von Gold geben könnte, antwortet ein Experte mit Ja. Er weist jedoch darauf hin, dass der See nicht der beste Ort ist, um Gold zu finden. «In den Gebieten von Frasco und Sonogno ist es möglich, Spuren von Gold zu finden», bestätigt der Kantonsgeologe Andrea Pedrazzini. Aber es würde sich höchstens um kleine Einheiten handeln, wie man sie auch in Magliasina, Aurigeno oder im Onsernonetal finden könne.