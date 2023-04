Dieses Bett fächert dir Luft zu – und spielt Musik.

Bewegliche Frauen-Statuen mit echten Haaren

All das Silber und der Prunk sind aber nicht das, was dieses Bett so einzigartig macht. Der Auftraggeber wünschte sich ausserdem als Verzierung vier lebensgrosse, hautfarbene Frauenfiguren, mit echtem Haar, Fächern in den Händen und beweglichen Armen und Augen. Durch einen in der Matratze eingebauten Mechanismus konnten die Fächer bewegt werden – und die Figuren zwinkern.