Für Saisonkartenbesitzer – Liegt im Unterland kein Schnee, kann man gratis im Bündnerland Skifahren

«Kleinere Skigebiete in mittleren oder tieferen Lagen sind vom Klimawandel besonders betroffen», sagt Patrick Angehrn, Geschäftsführer der Sportbahnen Hochwang.

Saisonkarten-Besitzer und -Besitzerinnen kleiner Skigebiete, die wegen fehlenden Schnees geschlossen sind, dürfen an «schneefreien tagen» das Skigebiet Hochwang nutzen. Und zwar gratis.

Bei Skiliften in tieferen Lagen dauert die Saison wegen Schneemangels manchmal nur wenige Tage pro Saison.

Heutzutage bleibt der Schnee in tieferen Lagen immer öfters aus. «Kleinere Skigebiete in mittleren oder tieferen Lagen sind vom Klimawandel besonders betroffen», sagt Patrick Angehrn, Geschäftsführer der Sportbahnen Hochwang, die zwischen Chur und Arosa liegen.

Skigebiete leben vom Vorverkauf

«Jedes Skigebiet hat gewisse Fixkosten, die getragen werden müssen, unabhängig davon, ob das Skigebiet offen ist oder nicht», sagt Angehrn. Beispielsweise fallen Revisionskosten an oder es müssen alle paar Jahre sämtliche Teile des Lifts ersetzt werden. Kleinere Skigebiete leben vom Vorverkauf der Saisonkarten und können ihre Fixkosten oftmals kaum bezahlen.

Von verschiedenen Seiten habe er positive Rückmeldungen erhalten. Viele finden es eine schöne Aktion. «Genial, endlich jemand, der sich für die kleinen Skilifte engagiert», lautete ein Feedback. Angehrn hat einen persönlichen Bezug zu den kleinen Skigebieten. «Als Kind habe ich am Skilift in Degersheim Skifahren gelernt», sagt er.

Weiter Weg ins Bündnerland

Auch viele Skigebiete in der Ostschweiz reagieren sehr positiv darauf. «Ich wusste bis jetzt noch nichts von dieser Aktion, finde es aber eine super schöne Idee, die ich unseren Kunden sehr gerne weiterleiten werde», sagt Miryam Schmid, Mitarbeiterin des Skilifts Brülisau-Leugangen im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Marcel Hurter, B etriebsleiter des S kilift s B eckenhalden in der Stadt St. Gallen, meint: « I ch finde es einen i nteressante n A nsatz des S kigebiet s Hochwang , weiss jedoch nicht, ob dies für unsere Kunden in Betracht kommt. Viele haben kleine Kinder, die noch am Lernen sind. Deshalb ist unklar, ob die Familien einen längeren Weg ins Bünderland auf sich nehmen. Ich finde es aber gut, dass man das mal ausprobiert.»