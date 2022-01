Auftragsmord in der Dom. Rep. – Liess der junge Willy S. die Schweizerin R. J. (65) eine Treppe hinunterwerfen?

Die Schweizerin R. J. (65) starb nach einem Treppensturz in einem Spital in der Dominikanischen Republik.

Die Schweizerin R. J. glaubte, in der Dominikanischen Republik das Glück gefunden zu haben - am Dienstag verstarb sie , nachdem sie mehrere Tage auf der Intensivstation gelegen hatte. Der Verdacht liegt nahe, dass ihr Lebenspartner, der Dominikaner Willy S., einem Verwan d ten d en Auftrag gab, die 65-Jährige zu töten, um ihr Haus zu b ekommen . S. soll dem Killer 20'000 dominikanische Pesos dafür bezahlt haben - umgerechnet 320 Franken.

In der Sendung «Detras del rumor» kommt die beste Freundin des Opfers zu Wort. Die Schweizerin M. V. kennt die Dominikanische Republik gut, sie sei schon mehrmals in den Ferien da gewesen , erzählt sie in gebrochenem Spanisch . Erst im Oktober 2020 entschieden beide Freundinnen, definitiv auszuwandern. Zusammen kauften sie ein Haus in Cabarete, einem kleinen Ort an der Nordküste de s Inselstaates.