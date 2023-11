Liestal: «Absolutes No-go, was an der Herbstmesse passiert ist»

Liestal BL : «Absolutes No-go, was an der Herbstmesse passiert ist»

Videos vom Tatgeschehen können bei den Ermittlungen gegen die beschuldigten Jugendlichen entscheidend sein. Diese Aufnahme stammt von einem Polizeieinsatz auf dem Messeplatz am Tag nach der brutalen Attacke. 20 Minuten/News-Scout

Darum gehts Am vergangenen Freitag wurde ein 17-Jähriger an der Basler Herbstmesse lebensbedrohlich verletzt.

Sechs Jugendliche wurden als Tatverdächtige festgenommen. Die Jugendanwaltschaft führt nun Verfahren wegen Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung, versuchte vorsätzliche Tötung und Raufhandel.

Bei den Ermittlungen können auch Videos vom Tatgeschehen helfen.

Für die Minderjährigen können je nach Alter und Tatbeteiligung auch Freiheitsstrafen von mehreren Jahren infrage kommen.

Zur Fahndung nach den Tätern hat die Basler Staatsanwaltschaft in diesem Fall auf Videos der Öffentlichkeit gesetzt. Zweifellos werden an der Herbstmesse die Handys rasch gezückt und möglicherweise auch das Tatgeschehen dokumentiert. Es wurde ein entsprechender Upload eingerichtet, wo Videos hochgeladen werden konnten. Es sei dabei zu mehr als einer Handvoll Uploads gekommen, teilt Martin Schütz, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, auf Anfrage mit. «Wir sind wirklich sehr dankbar dafür», so Schütz.

Weil alle Tatverdächtigen im Kanton Baselland wohnen, hat die Jugendanwaltschaft des Landkantons die Verfahren übernommen. Über die Beteiligung der Öffentlichkeit ist Lukas Baumgartner, stellvertretender Leiter der Jugendanwaltschaft, sehr froh: «Was da passiert ist bei der Herbstmesse, ist ein absolutes No-go.»

Videos gegen widersprüchliche Aussagen

Zur Rolle der Videos vom Tatgeschehen sagt Baumgartner auf Anfrage von 20 Minuten Folgendes: «Die Videos haben nicht entscheidend zum Ermittlungserfolg beigetragen, das war vor allem die gute Erstermittlung der Basler Jugendanwaltschaft beziehungsweise der Kriminalpolizei und in einer zweiten Phase die guten Ermittlungen unseres Jugenddienstes der Polizei Basel-Landschaft.» Jedoch «hatten wir aber von Beginn weg einen Film, mit dem wir arbeiten konnten», so Baumgartner weiter. Zudem komme es bei den Einvernahmen, das sei in solchen Gruppenkonstellationen typisch, zu gegenseitigen Belastungen.

Weitere Videos könnten aber im weiteren Verlauf der Ermittlungen wichtig werden, wenn es darum gehe, «wer was gemacht hat, oder sich Beschuldigte in den Einvernahmen widersprechen», so Baumgartner.

Das droht den Jugendlichen

Die Jugendanwaltschaft Baselland führt gegen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren Verfahren, je nach Tatbeteiligung unter anderem wegen Verdachts auf versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte schwere Körperverletzung oder Raufhandel. Je nach Tatbeteiligung und nach Alter der Täter kommt laut Jugendstrafrecht auch ein Freiheitsentzug von bis zu vier Jahren infrage. Die Verfahren bei der Jugendanwaltschaft gehen laut Lukas Baumgartner in der Regel relativ schnell. Es könnten auch bereits vorsorgliche Schutzmassnahmen angeordnet werden, so Baumgartner. Das gehe bis zu Platzierungen in geschlossenen Institutionen.

1 / 2 Die Auseinandersetzung nahm beim Boxautomaten in der Messehalle ihren Lauf. 20min/Jonas Gut Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft führt gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren Verfahren. Google Streetview