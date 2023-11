Liestal: Billettkontrolle im Eurocity der SBB eskaliert

Am Bahnhof Liestal stoppte der Eurocity schliesslich und der 28-Jährige wurde von Beamten der Baselbieter Kantonspolizei überwältigt.

Der renitente Passagier musste schliesslich in Liestal von der Polizei überwältigt werden.

«Du hast mir gar nichts zu sagen», keifte der 28-Jährige den Transportpolizisten an. Dieser war soeben vom Zugbegleiter gerufen worden, weil der junge Ägypter im Eurocity von Olten nach Basel sich vehement weigerte, ein Billett vorzuweisen, geschweige denn sich auszuweisen. Der Vorfall hat sich am 15. Juni nach 22 Uhr im Eurocity von Olten nach Basel zugetragen, wie aus einem Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht, der 20 Minuten vorliegt.

Der Beizug des Transportpolizisten vermochte den jungen Mann nicht zur Räson zu bringen. «Du bist kein Polizist, du bist eine Frau», beschied der Ägypter dem Mann. Danach beschimpfte er ihn mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und stiess den körperlich offenbar unterlegenen Polizisten mit ausgestreckten Armen von sich weg an eine Wand. Einem weiteren SBB-Mitarbeiter schlug er das Mobiltelefon aus der Hand, als dieser Verstärkung anfordern wollte.

In Liestal machte der Eurocity dann wenige Minuten später Halt und der renitente Passagier wurde von der Baselbieter Kantonspolizei in Empfang genommen. Drei Beamte waren nötig, um ihn auf Perron 4 zu Boden zu bringen und in Handschellen zu legen.