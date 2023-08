Liestal: PET-Flaschen sollen Hunde vor dem Markieren abhalten

Mit dieser Flasche an der Hauswand hält eine Bewohnerin in Liestal BL ihre Fassade frei von Hunde-Urin.

Eine Bewohnerin beschwert sich auf Facebook über die unzähligen Tierurin-Markierungen in Liestal BL.

«Das schöne Städtchen, na ja, wenn nicht überall Hundepisse wäre», schreibt eine Userin auf Facebook über ihren Wohnort die Baselbieter Kantonshauptstadt Liestal. «Seit Monaten artet es richtig aus», schreibt sie in ihrem Post in der Gruppe «Liestal Vernetzt» weiter. Bei einem Rundgang durch die Stadt lassen sich viele Ort erkennen, wo Hunde scheinbar ihre Reviere markieren. Besonders beliebt scheinen Hauswände und Ecken, aber auch Verkehrspoller und Blumentöpfe. Die Frau besitzt selbst Hunde und ärgert sich auch deshalb, dass andere Hündeler nicht darauf achten, wohin ihr Vierbeiner pinkelt. Speziell im Sommer, wenn es nur wenig regne, störe der Geruch.

Die Liestalerin kennt das Problem auch aus erster Hand. Die Wand ihres Hauses war bei den Hunden auch sehr beliebt, doch nun scheint sie eine Lösung gefunden zu haben. Der Trick scheint so einfach wie genial. Man nimmt eine PET- oder Glasflasche und füllt diese mit Wasser. Die Flasche stellt man an den betroffenen Ort und schon soll der eigene Blumentopf oder die Hauswand in Zukunft frei von Tierurin sein.