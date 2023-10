Liestal BL: 24 Häftlinge weigern sich nach Freigang, in Zelle zu gehen

Am Montagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, hätten sich im Straf- und Massnahmenvollzug in Liestal BL 24 Häftlinge geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren, schreibt die Polizei Basel-Landschaft auf Facebook. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort und konnte die Häftlinge nach rund drei Stunden in die Zellen zurückführen. Verletzt wurde niemand.