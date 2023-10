Rossschwanz: Mit diesem Trick sitzt er jedes Mal perfekt

So funktioniert der Trick

Hinter der Kieferlinie, also der Jawline, verbirgt sich der Bereich zwischen Kinn und Ohren, an der dein Kieferknochen liegt und wo dein Gesicht in deinen Hals übergeht. Gefunden? Fahre mit deinen Zeigefingern links und rechts vom Kinn aus an der Linie entlang über die Ohren und ziehe die Linie imaginär weiter, bis sich am Hinterkopf deine beiden Finger wieder berühren. Dieser Punkt markiert exakt, wie dein Rossschwanz sitzen sollte – und zwar so, dass deine Wangenknochen betont werden und dein Gesicht automatisch ein Mini-Lifting erhält, ganz ohne Make-up oder Operationen. Und: Der Trick funktioniert bei allen gleichermassen, da er sich am persönlichen Aufbau der Kinnpartie orientiert.