Vaucher will zudem Schnelltests regelmässig und präventiv einsetzen können.

Das Coronavirus hat die höchsten Ligen der Schweiz mit voller Wucht erreicht: Vier Teams aus der Super League sowie sechs Teams aus der National League befinden sich in Quarantäne. Im Fussball kann dieses Wochenende nur eine anstatt fünf Partien stattfinden (St. Gallen - FCB, Sonntag, ab 16 Uhr hier im Liveticker). Im Eishockey verbleiben noch drei, anstatt übers Wochenende verteilt bis zu zehn Spiele.

Doch auch die Liga-Direktoren Claudius Schäfer (Fussball) und Denis Vaucher (Eishockey) haben erkannt: Ewig kann es so nicht weitergehen.

Kantonsärzte urteilen unterschiedlich

Eines der Hauptprobleme: Vor der Saison war mit dem BAG abgemacht worden, dass bei Einhaltung des Schutzkonzepts und bei «nur» einem positiven Test nicht gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne müsste. Doch diese Abmachung wird nicht überall eingehalten. «So ist der Spielbetrieb natürlich nicht aufrechtzuerhalten», sagte Schäfer gegenüber SRF .

Allein am Freitag mussten der EVZ, die SCL Tigers und Genf-Servette alle wegen eines Falls geschlossen in Quarantäne. Anders beim FC Lugano: Dort wurden zwei Infektionen festgestellt, jedoch mussten «nur» sechs weitere Spieler in Isolation, nicht aber das ganze Team.