«Nicht tolerierbar» – Nach Fan-Ausschreitungen prüft die Liga die Schliessung aller Gästesektoren

In den vergangenen Wochen kam es in der Schweizer Super League zu mehreren Fan-Ausschreitungen. Nun will die Liga etwas dagegen tun. Am Donnerstag heisst es in einer Mitteilung: «Das wiederholte Fehlverhalten auf den An- und Abreisewegen sowie besonders das rücksichtslose und verwerfliche Verhalten einiger Gewalttäter im Stadioninnenraum anlässlich des Zürcher Derbys haben das Komitee der Swiss Football League (SFL) veranlasst, sich mit möglichen zielführenden und umsetzbaren Massnahmen zu befassen.»