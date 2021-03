Erfolg für die Schweizer Spieler : National League legt Ausländer-Erhöhung vorerst auf Eis

Die National League teilt mit, dass vorerst nicht über das umstrittene Ausländer-Kontingent entschieden wird. Man wolle sich zuerst austauschen.

Dieses Transparent hissten die Spieler am 20. Februar.

Der Zoff über die Ausländer-Erhöhung in der höchsten Schweizer Eishockeyliga geht vorerst nicht in eine weitere Runde. «Es ist den Verantwortlichen nicht gelungen, die Argumente nachvollziehbar darzulegen, die Kommunikation zu bündeln und Meinungsverschiedenheiten intern auszutragen», schreibt die National League am Donnerstagabend. Es gebe daher sicher bis Sommer keine weiteren Entscheide. «Alle Beteiligten sind sich einig, dass es zeitnah Massnahmen bedarf, um offene Fragen zu klären und die Weichen für die Zukunft zu stellen.»