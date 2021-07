Coronavirus - So verschärft die Super League ihr Schutzkonzept

In der vergangenen Saison mussten zahlreiche Spiele wegen Corona-Fällen abgesagt werden. Die Impfung soll dies ändern, allerdings ist noch an vielen Orten die Impfquote niedrig. Die Liga verschärft nun das Schutzkonzept.

1 / 10 Claudius Schaefer, CEO Swiss Football League, appelliert an die Clubs und Spieler, sich impfen zu lassen. freshfocus FCZ-Präsident Canepa sagt: « Ich habe ihnen im Trainingslager mitgeteilt, dass ich erwarte, dass sich alle Spieler impfen lassen. » Andy Mueller/freshfocus Als Impf-Primus zählt der Schweizer Meister aus Bern. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Super League läuft seit gut einer Woche wieder.

Manche Teams mussten wegen Corona-Fällen bereits in Quarantäne.

Daher stellt sich die Frage: Sind die Fussballer geimpft? Welche Regeln haben die Clubs?

Die Liga verschärft derweil die Regeln.

Bereits am ersten Spieltag der Challenge League wurde der Spielplan aufgrund von Corona-Fällen durchgewirbelt. Kriens und Thun mussten sich in Quarantäne begeben. Klar ist: eine höhere Impfquote hätte diese Quarantäne nichtig gemacht, da sich doppelt geimpfte Personen nicht isolieren müssen. Für ein Spiel wären laut Liga-Vorschriften 14 Spieler und zwei Torhüter notwendig.

Nun traf es also zwei Teams aus der Challenge League, es hätten aber auch Mannschaften aus der Super League sein können. Für Liga-Präsident Claudius Schäfer ist klar: «Wir haben keine Garantie, dass es nicht nochmals passiert. Wir haben jetzt nochmals an die Clubs appelliert, dass sie die Gespräche mit den Spielern nochmals aufnehmen und ihnen aufzeigen, dass die Impfung wichtig für den Spielbetrieb ist.» Die Clubs stehen nun noch mehr in Verantwortung. «Man muss den Spielern zeigen, was viele Quarantäne-Fälle für die Liga bedeuten», so Schäfer.

Eine Impfpflicht in der Liga wird es nicht geben, aber die Liga hat das Corona-Schutzkonzept neuerlich verschärft. Alle Spieler und Staff-Mitglieder müssen nun jederzeit ein Corona-Zertifikat vorweisen können. Schäfer erklärt diesen Entscheid wie folgt: «Das gibt vielleicht auch noch eine grössere Bereitschaft.» Forfait-Niederlagen bei Spielverschiebungen wie im American Football in den USA ist für die Liga kein Thema. «Dort herrscht ein völlig anderes System, die Liga bestimmt vieles ohne Einbezug der Clubs. So etwas geht bei uns nicht», so Schäfer. Eine Impfpflicht wird es in der Liga aber nicht geben.

Als Impf-Primus zählt der Schweizer Meister aus Bern. Mediensprecher Albert Staudenmann sagt: « Wir sind stolz, dass vom Staff und vom Spielerkader alle bereits zweimal geimpft wurden. Die neuen Spieler Wilfried Kanga und Alexandre Jankewitz haben kurz nach ihrer Ankunft in Bern die erste Impfung erhalten .» Claudio De Capitani/freshfocus

YB, der Impf-Primus

Lucien Valloni, der Präsident der Spielergewerkschaft ist auf Anfrage auch nicht von einer Impflicht überzeugt, die Gewerkschaft spricht aber eine Impfempfehlung aus. Für ihn ist klar: «Man muss die Spieler für dieses Thema sensibilisieren. Das haben wir als Spielervereinigung gemacht. Clubs und Liga müssen auch weiter Überzeugungsarbeit leisten, sodass so viele wie möglich geimpft sind, es für alle sicherer ist und es weniger Spielverschiebungen gibt.» Valloni erklärt weiter: «Die Clubs haben als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht, weshalb sie an vorderster Front für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgen müssen.»

20 Minuten hat bei den Clubs nachgefragt, wie es mit der Durchimpfung aussieht. Die Impfung wird unterschiedlich gehandhabt. Als Impf-Primus zählt der Schweizer Meister aus Bern. Kommunikationschef Albert Staudenmann sagt: « Wir sind stolz, dass vom Staff und vom Spielerkader alle bereits zweimal geimpft wurden. Die neuen Spieler Wilfried Kanga und Alexandre Jankewitz haben kurz nach ihrer Ankunft in Bern die erste Impfung erhalten und werden die zweite in den nächsten Wochen erhalten. » Eine Vorschrift war die Impfung nicht, so Staudenmann, die Spieler hätten sich selber dafür entschieden.

Ebenfalls keine Impfpflicht gab es bei Rekordmeister GC. Bei den Hoppers sind bislang zehn Spieler doppelt geimpft, fünf Spieler haben eine einmalige Impfung erhalten und zusätzlich sind weitere Akteure für eine Impfung angemeldet. Gianluca de Cristofaro , der GC-Mediensprecher sagt: « Wir als Club empfehlen den Spielern , sich impfen zu lassen , aber es ist keine Pflicht und hat keine sportlichen Konsequenzen. » Die Gründe für die Empfehlung sind der eigene Schutz und auch die sportlichen Begebenheiten.

«Wir müssen aufmerksam bleiben»

Für den Stadtrivalen von GC ist klar, es braucht eine Impfung. Und FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagt zu 20 Minuten: « Ich habe ihnen im Trainingslager mitgeteilt, dass ich erwarte, dass sich alle Spieler impfen lassen. Es geht um die Verantwortung sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber den Mitspielern.» Der Präsident weiter: « Zahlreiche Spieler und Mitglieder des Trainerstabes sind bereits geimpft. Der Impfprozess ist aber noch nicht abgeschlossen. »

Bei Sion sind einige Spieler geimpft worden, die genaue Anzahl will der Club aber auf Anfrage nicht mitteilen. Auch der FC St. Gallen wollte keine Auskunft geben. Lausanne hat nach verschiedenen Medienberichten bereits eine Impfquote von 80 Prozent erreicht. Beim FC Luzern sind zwei Drittel des Kaders und des Staffs geimpft. Ähnlich sieht es bei Servette und Lugano aus.

Der FC Basel gibt ebenfalls keine genauen Zahlen bekannt. Mediensprecher Simon Walter sagt: «Der FCB gibt über Impfzahlen keine Auskunft, da dies Privatsache eines jeden Mitarbeitenden des Clubs ist.» Man habe gegenüber den Spielern eine Impfempfehlung ausgesprochen, aber ohne Pflicht.» Bei Xamax in der Challenge League wird den Spielern dringend geraten, sich impfen zu lassen. Der Mediensprecher: « Unser Club hat aus der Quarantäne des letzten Jahres gelernt. Die Fälle Thun und Kriens zeigen, dass sich die Dinge schnell ändern können, deshalb müssen wir aufmerksam bleiben. »

Kriens und Thun wieder auf dem Platz

Der FC Winterthur verzichtet ebenfalls auf eine Impfpflicht, man setze aber auf Aufklärung und die Vernunft der Spieler, so Winti-Geschäftsführer Andreas Mösli. Der Geschäftsführer würde auch eine politische Lösung begrüssen. Er sieht die Fälle von Kriens und Thun als Weckruf zum hoffentlich richtigen Zeitpunkt.

Der SC Kriens ist mittlerweile wieder im Trainingsbetrieb. Für Thomas Tobler, Leiter Marketing und Kommunikation, ist ein Impfzwang nicht das Richtige. « Wir befürworten eine Impfung unserer Spieler und Mitarbeiter und engagieren uns auch dafür, werden aber niemanden einem Impfzwang aussetzen. » Das Schutzkonzept hätte bislang gewirkt, aber nun stellt sich die Frage des Impfens nach den Corona-Fällen recht intensiv.

Auch der FC Thun steigt wieder in den Trainingsbetrieb ein. Das Spiel am Samstag gegen Kriens kann also wie geplant durchgeführt werden. Nur vier Personen im Bereich der ersten Mannschaft befinden sich, nach positiven Testresultaten vergangene Woche, in Isolation.