Super League: Liga zieht FCB-Coach Heiko Vogel nach Schiri-Ausraster aus dem Verkehr

«Der Trainer des FC Basel wird das Spiel gegen Servette FC am 35. Spieltag der Credit Suisse Super League verpassen», schrieb die Liga am frühen Montagnachmittag. Dies, weil Heiko Vogel kurz nach dem Schlusspfiff beim Heimspiel am Sonntag gegen Lugano (1:1) mit gleich zwei Gelben Karten vom Platz gestellt worden war.

Während die Gemüter in Basel wohl auch Montag weiter glühen und nach wie vor die Polemik besteht, ob und inwiefern Schiedsrichter Fähndrich auch Spieler der Basler beleidigt hat, ist klar: Vogel darf am Donnerstag in Genf (20.30 Uhr) nicht auf der Bank sitzen. Das war beim Hitzkopf auch schon bei der 1:6-Niederlage in St. Gallen der Fall.