Ligue 1 schauen? Schweizer Fans von Lionel Messi gucken in die Röhre

Endlich ist er da, endlich hat er unterschrieben – und er bleibt mindestens für zwei Jahre. Lionel Messi ist in Paris bei PSG angekommen. Der Club hat keine Mühen gescheut, den Superstar gebührend zu präsentieren. Am Mittwoch sprach der Argentinier zu den Medien und zeigte sich den Fans (siehe Video oben). Die PSG-Supporter sind komplett aus dem Häuschen.

Das sind die Schweizer Fans des 34-Jährigen sicherlich auch. Denn mit Messi und vielen anderen Superstars im Team steht dem Erfolg von Paris Saint-Germain wohl nichts mehr im Weg. Nichts weniger als der Titel in der Champions League soll es sein, dieser fehlt noch im Repertoire von PSG. In der Schweiz können sich die Fans die Königsklasse auf blue und bei den Sendern von CH Media (3+ und TV24) ansehen, aber nicht mehr im Schweizer Fernsehen.

blue und Dazn Schweiz haben noch keine Rechte

Doch was ist mit der französischen Ligue 1? Was, wenn sich die Fussballfans einige Schmankerl des sechsfachen Weltfussballers beispielsweise gegen Olympique Marseille oder die AS Monaco ansehen wollen? Oder aber sie wollen sich ansehen, wie Xherdan Shaqiri sich mit Lyon schlägt – der Schweizer Nationalspieler steht kurz vor dem Wechsel von Liverpool nach Frankreich. Dann schauen die Schweizer Fans grösstenteils in die Röhre. Denn: Weder Sky Schweiz noch blue oder Dazn Schweiz haben die Ligue 1 aktuell im Programm. Ob sie die Rechte dafür noch erwerben, ist derzeit nicht bekannt.