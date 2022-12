Anja Zeidler wird nach Hunde-Weggabe von Tierschützerin kritisiert

Susy Utzinger, Influencerin Anja Zeidler steht derzeit in der Kritik, weil sie ihren Strassenhund Mico nach wenigen Monaten wieder abgegeben hat. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Es gibt immer Ausnahmen, aber im Grundsatz gilt: Bei fast jedem Hund lässt sich fast alles richten. Um ungewolltes Verhalten zu zügeln, müssen Frauchen und Herrchen handeln, denn sie sind in der Verantwortung. Hier hätte es wohl wirklich mehr Zeit gebraucht.

In erster Linie muss man die Definition von einem gut erzogenen Hund überdenken und darf nicht vergessen, dass es noch immer Tiere sind. Hinzu kommt, dass in einem gewissen Rahmen auch der Charakter eines jeden Vierbeiners eine Rolle spielt. Und schliesslich braucht es Geduld – alles in allem ähnlich wie bei Kindern.