Lil M liefert mit «Coca-Cola» den Sommerhit als jüngster Rapper

1 / 5 Lil M, der bürgerlich Muhamed heisst, gilt als jüngster Rapper Deutschlands. Instagram/lil.m.official Mit seinen zwölf Jahren ist es ihm gelungen, laut anderen Rappern, den Sommerhit des Jahres zu liefern. Instagram/lil.m.official «Coca-Cola» zählt alleine auf Spotify über fünf Millionen Plays und ist auf Tiktok mit über 50 Millionen Aufrufen längst viral gegangen. Instagram/lil.m.official

Darum gehts Muhamed alias Lil M gilt mit seinen zwölf Jahren als der jüngste Rapper Deutschlands.

Sein Hit «Coca-Cola» geht derzeit auf Social Media viral und zählt auf diversen Plattformen Millionen von Aufrufen.

Doch wer ist der Junge und wie stehen seinen Chancen für eine ernstzunehmende Rap-Karriere? Ein Szenekenner ordnet ein.

Kindliches Gesicht, junge Stimme und Zahnlücken – dass sich hinter dieser Beschreibung ein Rap-Star verbirgt, überrascht. Muhamed alias Lil M ist zwar erst zwölf, mischt in der Musikszene aber gerade ganz oben mit. Sein Song «Coca-Cola» zählt alleine auf Spotify über fünf Millionen Plays und ist auf Tiktok mit über 50 Millionen Aufrufen längst viral gegangen. Gestandene Rapper wie Celo (36) und Abdi (35) haben den Track des Deutschen gar als Sommerhit 2023 betitelt.

Das Musik-Talent hat der Kleine von seinem Papa, der selbst seit 20 Jahren Musik macht. «Muhamed war öfters mit dabei im Studio. Er wollte dann auch immer mitmachen», verrät sein Vater und Manager Ryan (32) gegenüber «Bild». Als er seinen Sohn mit neun Jahren zum ersten Mal hörte, sei er begeistert gewesen und startete aus Spass einen ersten Versuch – mit solidem Erfolg. Sein erster Song «Mafia» erzielte bereits Aufrufe in Millionenhöhe und begeisterte die Szene. «Auf einmal haben die ganz grossen Rapper wie Loredana den Song auf ihren Kanälen gespielt. Das war der erste Hype», erinnert sich Papa Ryan.

Plötzlich sei ein enormes Interesse für Features aufgekommen. Doch der heute 32-Jährige entschied sich dagegen, seinen Sohn so früh in der Öffentlichkeit zu pushen. «Ich war auch viel mit anderen Künstlern unterwegs und habe gesehen, was in der Szene so passiert mit Drogen, Alkohol und was das aus einem macht.» In seiner Familie trinke und rauche niemand. Das sei ein wichtiges Gebot. «Bei uns dreht es sich nur um die positiven Sachen. Und genauso soll es auch bleiben. Kein Geld der Welt ist es wert, dass man als Mensch kaputtgeht.»

Mittlerweile traue er seinem Jungen zu, in der Welt zu bestehen und auch Lil M bekräftigt: «Das schaffe ich.» Der Schüler hat bereits konkrete Vorstellungen über seine Zukunft. So ist für ihn klar, dass er niemals ein Gangsterrapper sein will, wie er in einem Youtube-Video verrät. Weiter offenbart er seinen Traum: «Ich will meine eigene Tour haben, wo meine ganze Gang dabei ist und wir alle zusammen performen. Ich würde gerne mit Jamule, Mero oder Luciano mal zusammen einen Song aufnehmen.»

Hat Lil M nach «Coca-Cola» das Potenzial auf langfristigen Erfolg?

Doch wie stehen die Chancen für eine glorreiche Zukunft? «Lil M hat es definitiv geschafft, mit ‹Coca-Cola› die Aufmerksamkeit der Szene und der Musikbranche auf sich zu ziehen. Dass er aber langfristig Erfolg haben wird, wage ich zu bezweifeln», meint der Branchenkenner Fynn Müller. Der 25-Jährige ist Betreiber des erfolgreichen Instagram-Kanals «freitag0uhr» und Mitorganisator des Rap City Festivals im Hallenstadion Zürich. Er erklärt: «Lil M ist sehr jung und muss sich musikalisch noch entwickeln. Was ihm jetzt in die Karten gespielt hat, ist die eingängige Melodie mit dem simplen Text – wir alle können uns mit Cola irgendwie identifizieren. Hinzu kommt ein einfacher Tanz, der auf Tiktok das junge Publikum zum Nachahmen anregt und natürlich ist ein bisschen ‹Jöö-Effekt› dabei.»

Um doch an den Erfolg anknüpfen zu können, müsse Muhamed in erster Linie in die inhaltliche Qualität seiner Arbeit investieren, da diese «aktuell noch sehr amateurhaft» seien. «In dieser Hinsicht ist es sicherlich gut, dass er bei einem Major-Label unterschrieben hat. Zudem öffnet ihm dies die Türen, um es auf die von Streamingplattformen generierten Playlisten zu schaffen. Dies ist wichtig, damit er nicht in der Versenkung verschwindet und Zahlen der Aufrufe hochgehalten werden.»