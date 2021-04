In seinem drei Minuten und neuen Sekunden langen CGI-Wunder-Video zu «Montero – Call Me By Your Name» macht Rapper Lil Nas X (21) einen regelrechten Höllentrip durch.

Letzte Woche hat Rapper Lil Nas X (21) seinen Mega-Hit «Montero – Call Me By Your Name» released.

Mit seinen Menschenblut-Sneakern hat Lil Nas X diese Woche bereits für Furore gesorgt. Passend zum kürzlich veröffentlichten Musikvideo zum Song «Montero – Call Me By Your Name» hat er die Sneaker mit dem Psalm 10:18 bestickt: Satans Fall vom Himmel. So möchte er auch den 666sten Schuh der Kollektion an einen Fan verlosen.