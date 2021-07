«Industry Baby» - Lil Nas X tanzt im Video nackt in der Gefängnisdusche

Die unmittelbare Bekanntheit des Songs hat unter anderem mit dem aussergewöhnlichen Musikvideo zu tun. In «Industry Baby» tanzt Nas mit seinen Background-Tänzern nackt in einer Gefängnisdusche. Verpixelt, natürlich.

Nas thematisiert Gerichtsverhandlung

Mit der Story des Videos nimmt Lil Nas X auf einen juristischen Fall Bezug, in den er aktuell verwickelt ist. Im Frühling dieses Jahres brachte er ein limitiertes Paar Sneakers auf den Markt, für das er bestehenden Nike-Turnschuhen einen Tropfen Menschenblut in die Sohle einarbeiten liess. Das sorgte nicht nur bei Kritikerinnen und Kritikern für Kopfschütteln. Auch der Sportartikelhersteller war alles andere als begeistert: Bei Nike wusste man vom Projekt nichts und tischte Nas prompt eine Klage auf .

In einem fiktiven Teaser-Clip zum «Industry Baby»-Video muss sich Nas nun für den Schuh vor Gericht verantworten. Der Richter, der von Nas gespielt wird, verurteilt den Rapper zu fünf Jahren im Gefängnis. «Mann, es ist so inspirierend, wie genial du das Marketing für deine Musik machst», heisst es im Top-Kommentar zum Teaser, der Mitte der Woche auf Instagram veröffentlicht wurde.

Auf dem Weg zum Hit

Es ist nicht das erste Mal, dass es Lil Nas X mit clever platzierten Schockmomenten schafft, auf seine Musik aufmerksam zu machen: Im Video zu «Montero – Call Me By Your Name» tanzt Nas, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heisst, in einer Höllenszenerie an einer Pole-Dance-Stange und gibt dem Teufel einen Lap Dance. Insbesondere aus christlichen Kreisen bekam Nas für das Musikvideo grosse Kritik.