Rapper Lil Nas X’ Song «Montero – Call Me By Your Name» stürmt die US-amerikanischen Billboard Charts. Seinen Erfolg feiert der 21-Jährige munter auf Twitter – und macht seinen Hatern eine Ansage.

Sein kontroverser Track «Montero – Call Me By Your Name» geht nämlich ab wie ein Zäpfli.

Rapper Lil Nas X (21) reitet die Kontroversen-Welle in Richtung Charts – und schafft es erneut ganz an die Spitze. Sein Hit «Montero – Call Me By Your Name» landet auf Platz eins der Billboard-Charts, ausserdem auf Platz eins der Spotify «Top 50» in Frankreich, Portugal, den USA und der Schweiz. In unserer CH-Hitparade hat er sich ausserdem eine Position in den Top Ten gesichert.