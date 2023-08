Lil Tay fälschlich für Tod erklärt – das sind die Ungereimtheiten

Der Ex-Berater macht in erster Linie ihren Bruder dafür verantwortlich, der ebenfalls in der Meldung fälschlich für tot erklärt wurde.

Lil Tays früherer Manager, Harry Tsang, zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Todesmeldung und vermutet, dass sie strategisch platziert wurde, um verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen.

Bereits vor dem Dementi der tragischen Meldung kamen Zweifel an der Richtigkeit auf. Dies, weil Weggefährten, Familie oder Behörden das Ableben nicht bestätigen konnten oder wollten.

Der Social-Media-Star Lil Tay und ihr Bruder wurden fälschlicherweise für tot erklärt. Wenig später meldete sie sich und erklärte, dass beide am Leben seien.

Dass prominente Persönlichkeiten fälschlicherweise für tot erklärt werden, ist bereits mehrfach vorgekommen. Doch kaum ein Fall hatte in der Vergangenheit derart grosse Wellen geschlagen wie der um den Social-Media-Star Lil Tay. Dies nicht zuletzt, weil auch der ältere Bruder der 14-Jährigen laut einem Instagram-Post gestorben ist. Knapp 24 Stunden später meldete sich die Influencerin selbst zu Wort. Gegenüber TMZ sagte sie: «Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind.» Sie erklärte, jemand habe ihren Instagram-Account gehackt und sich einen Scherz erlaubt. Nichtsdestotrotz bleiben Fragen und Ungereimtheiten bestehen.