Kurioses Piercing - Lil Uzi Vert hat den Diamanten von seiner Stirn entfernen lassen

Die Stirn von Rapper Lil Uzi Vert zierte in den letzten Monaten ein ungewöhnliches Schmuckstück. Ein riesiger, rosaroter Diamant funkelte seit Anfang Februar zwischen seinen Augenbrauen – festgemacht an einer Vorrichtung aus Titan, die unter die Haut implantiert wurde.

«Viele Geldscheine im Gesicht»

Und das, obwohl er im Vorfeld lange auf den Diamanten warten musste. Der seltene Stein mit zehn bis elf Karat kostete umgerechnet rund 21’650’000 Franken. Im Februar gab Lil Uzi in einem Instagram-Post an, dass er diesen Betrag seit 2017 kontinuierlich abzahle. «Ich trage jetzt viele Geldscheine im Gesicht», scherzte der Rapper damals.

Fans waren besorgt

Fans machten sich derweil um etwas ganz anderes Sorgen: Was, wenn jemand den Diamanten gewaltsam entwenden will? Immerhin trug Lil Uzi Vert das teure Schmuckstück an einer Stelle, wo es alle sehen konnten. Nicht nur das gesundheitliche Risiko, sondern auch die Sicherheitsbedenken könnten also zur Entfernung des Piercings geführt haben.