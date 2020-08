Neu zum Streamen Lili Reinhart veröffentlicht dunkles Liebesdrama

Die Schauspielerin hat genug von Happy Ends und wünscht sich mehr Authentizität, bei einem Tech-Konzern im Silicon Valley stirbt ein Mitarbeiter auf mysteriöse Art – das gibts neu zum Streamen.

«Chemical Hearts»

Teen-Rom-Com mit erwachsenen Themen

Die Schülerin mit dem hinkenden Bein fasziniert ihn, die beiden freunden sich an, und als Henry von einem Geheimnis erfährt, das Grace’ Leben geprägt hat, verliebt er sich in die Person, für die er sie hält.



Das sei es auch, was Reinhart an der Story überzeugt hat, wie sie «Entertainment Weekly» verrät: «Henry projiziert in Grace, was er will – das ist ein erwachseneres, komplexes Thema.» Üblicherweise geschehe das eher mit Menschen in ihren Dreissigern.