Frau überlebt fünf Tage im Busch – dank einer Flasche Wein

Sie war zu einem See in der Nähe der Kleinstadt Bright aufgebrochen …

Lillian Ip hatte eigentlich nur einen Tagestrip ins Buschland in der Nähe der Ortschaft Bright im australischen Bundesland Victoria geplant. Doch als sie auf einer abgelegenen Strasse auf dem Weg zum Dartmouth-Damm eine falsche Abzweigung gewählt hatte, dort nicht weiterkam und im Schlamm steckenblieb, als sie ihren Honda Jazz wenden wollte, wurde ihr klar, dass sie in echten Schwierigkeiten war. Um Hilfe konnte sie mangels Handy-Netzabdeckung nicht rufen, und sie hatte weder Wasser noch etwa zu essen dabei.

Zu Fuss aufzubrechen kam nicht in Frage – sie leidet unter gesundheitlichen Problemen und hätte zu Fuss rund 60 Kilometer zurücklegen müssen. Also beschloss sie, bei ihrem Fahrzeug zu bleiben – eine Entscheidung, die ihr möglicherweise das Leben rettete. Denn als sie sich nicht wie verabredet bei ihren Angehörigen meldete, alarmierten diese die Polizei, und diese startete eine gross angelegte Suchaktion. In den Regionen Mitta Mitta, Wodonga, Bright und Albury suchten Rettungstrupps nach der Frau aus Melbourne.

Lillian trinkt sonst keinen Alkohol

«Nach fünf Tagen im Busch war sie extrem glücklich, uns zu sehen, und wir waren ebenso happy, sie gefunden zu haben», so Sergeant Martin Torpey von der Polizeistation in Wodonga. Ip bat die Retter als erstes um Wasser und eine Zigarette, wie sie 9News Australia erzählte. «Ich hatte schon beinahe aufgegeben und dachte, ich würde hier sterben.» So hatte sie bereits einen Abschiedsbrief an ihre Familie geschrieben, als endlich Rettung kam. Nach einem kurzen Gesundheitscheck im Spital konnte sie wieder nach Hause zurückkehren. Man darf davon ausgehen, dass sie sich bei ihrem nächsten Ausflug in den Busch besser ausrüstet.