England : Lillia (9) auf offener Strasse erstochen – 22-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Am Donnerstag wurde die neunjährige Lillia in Boston in England erstochen. Ein tatverdächtiger 22-Jähriger wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Nach der Tötung der neunjährigen Lillia in der englischen Stadt Boston hat die Polizei einen Verdächtigen wegen Mordes angeklagt. Der 22-Jährige werde an diesem Montag einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire am Sonntag mit. Er war in einem Park der ostenglischen Hafenstadt Boston gefasst worden, nachdem die Polizei mit Aufnahmen von Überwachungskameras nach ihm gesucht hatte.